Ібрагімович побив рекорд Шевченка в "Мілані". Відео

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович забив у сьомому матчі італійської Серії А поспіль і побив рекорд українця Андрія Шевченка.

Як повідомляється на сторінці OptaPaolo в Twitter, нікому в історії міланського клубу ще не вдавалося відзначитися в такій кількості послідовних поєдинків, починаючи з сезону 1994/95. Тоді в чемпіонаті країни почали нараховувати по три очки за перемогу.

Шведський нападник приніс своїй команду нічию в грі проти "Верони", встановивши остаточний рахунок зустрічі на 92-й хвилині (2:2). На 65-й Ібрагімович не реалізував пенальті.

У 2001 році Шевченко видав відрізок, в рамках якого йому вдалося забити в шести матчах поспіль. У 2012 році це досягнення повторив Златан, а в 2020-му швед його перевершив.

Відзначимо, що в історії Серії А рекорд за цим показником належить екснападнику "Фіорентини" Габріелю Батістуті (1994 рік), який відзначився в 11 послідовних поєдинках. Пізніше його повторили Фабіо Квальярелла з "Сампдорії" і Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Лаціо" можуть виключити з вищого дивізіону чемпіонату Італії.