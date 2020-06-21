І свято, і біль, – Ахметов прокоментував перемогу "Шахтаря" в УПЛ

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов привітав команду з перемогою в чемпіонаті України з футболу, згадавши перший успіх клубу.

Ахметов пам'ятає, як найпершу і довгоочікувану перемогу святкували мільйони людей. Тоді "Шахтар" був клубом з дуже великими амбіціями.

"А сьогодні ми виграли золоті медалі в тринадцятий раз. Можна сказати, що ми стали клубом не тільки з великими амбіціями, але і з великими традиціями. Але у мене сьогодні і свято, і біль. Свято, тому що ми виграли, незважаючи на те, що граємо на чужих полях. А біль – бо ми граємо на чужих полях, тому що ми не можемо разом з командою і вболівальниками відсвяткувати цю перемогу в рідному Донецьку ", – цитує поздоровлення Ахметова офіційний сайт "гірників".

Президент "Шахтаря" присвятив цю перемогу всім уболівальникам.

"Шахтар "не здається. "Шахтар" грає для вас і перемагає для вас", – підсумував Рінат Леонідович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.