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5 квітня • оновлено в 20:44
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"І китайці вакцину не знайшли ..." Гармаша порівняли з вірусом

2.1т
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Ексфутболіст "Динамо" Микола Морозюк, який захищає кольори турецького "Різеспор", порівняв свого колишнього одноклубника Дениса Гармаша з вірусом.

Денис Гармаш і Микола Морозюк

Денис Гармаш і Микола Морозюк

ТК Футбол

"Ми з ними в одному будинку живемо, вони на один поверх нижче. Але це небезпечні хлопці. До Гармаша заходжу, у нього в телевізорі новини з України. Весь час говорить мені: "Подивися". Я більше ніж півгодини поруч з ним знаходитися не можу, виділяю на спілкування 30 хвилин, потім тікаю. Він сам як вірус, і китайці вакцину не знайшли, і Ігор Михайлович від нього не знайшов. Ну а якщо серйозно, звичайно, добре, що вони поруч, підтримуємо один одного", – цитує Морозюка Команда1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гармаш на початку цього року перейшов з "Динамо" в "Різеспор" на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2020 року. Портал Тransfermarkt оцінює гравця в 3,5 мільйона євро.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Денис Гармаш Микола Морозюк
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