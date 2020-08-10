Хворий на коронавірус футболіст збірної України розповів про свій стан

Півзахисник "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня, який здав позитивний тест на коронавірус, заявив, що почуває себе добре.

"Зараз вже почуваю себе добре. Коли почалися тренування, відчув нездужання, була температура. Здав тест, який виявився позитивним. Після мене здала команда, у всіх був негативний тест. Я на самоізоляції вже п'ятий день. Відчуваю себе добре, симптомів ніяких немає, крім втрати нюху і слабкого смаку. Думаю, через 9-10 днів здам ще один ПЛР-тест і після цього можна буде говорити про повернення до тренувань", – цитує слова Іванисеня видання meta-ratings.com.ua.

Він також зізнався, що не знає, де міг захворіти.

"Де міг захворіти? Не знаю. Був у відпустці, дотримувався всіх правил карантину, в людних місцях завжди одягав маску, мив руки, але не вберіг себе від коронавірусу", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" COVID-19 був виявлений у форварда Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі команди Романа Вантуха.

Після цього нападник, який нещодавно відсвяткував весілля, звернувся до журналістів.