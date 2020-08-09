Хворий на коронавірус футболіст "Динамо" звернувся до журналістів

Нападник київського "Динамо" Назарій Русин записав в Instagram звернення до журналістів.

Футболіст молодіжної збірної України закликав всі спортивні групи не поширювати інформацію про те, що він підхопив COVID-19 на весіллі.

"Всім журналістам і футбольним групам. Ми святкували весілля 21 липня. Перший ПЛР-тест, який був мною зданий 30 липня, був негативним. Прошу не розміщувати неправдиву інформацію", – написав Русин в сторіз.

Звернення Назарія Русина Instagram Назарій Русина

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" офіційно поінформувало, що у Русина та його партнера по кімнаті на базі клубу Романа Вантуха діагностовано COVID-19.

Русин 21 липня в передмісті Львова відгуляв весілля, одружившись на своїй давній подрузі Марії.