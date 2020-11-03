Хворий на COVID-19 футболіст "Динамо" розповів про симптоми

Максим Іншаков Футбол 18:16, 3.11.2020 Оновлено: 18:19, 3.11.2020

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який здав позитивний тест на коронавірус, розповів, що в нього не зник нюх.

Грузин побажав своїм здоровим одноклубникам удачі в матчі з "Барселоною".

"У мене все добре. Так, температура є, але нюх і все це є, усе нормально. Хлопці говорили мені, що робитимуть ще тести. Терпіння їм, удачі й, головне, бути командою на полі. І все вийде", – сказав Цітаішвілі в ефірі телеканалу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" не зможе задіяти відразу 12 футболістів у матчі з "Барселоною". Основна частина гравців не зможе взяти участь у грі через коронавірус.

Нагадаємо, що поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" відбудеться 4 листопада. Уже було опубліковано список телеканалів, які покажуть цю зустріч.

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