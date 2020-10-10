Хворий на коронавірус Степаненко назвав перші симптоми і "сильно здивувався"

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, що був дуже здивований, дізнавшись про зараження COVID-19.

За словами футболіста збірної України, у нього не було великої температури і кашлю.

"Симптоми з'явилися як під час звичайної застуди. Я думав, що просто застудився. У мене був нежить, боліла голова і погано почувався. Списав це на те, що були тренування за поганої погоди. Були зливи – ми тренувалися, не встиг десь швидко переодягнутися і підхопив застуду. Але коли після матчу мені сказали, що я заразився коронавірусом – це, звичайно, мене дуже сильно здивувало. Я пів матчу відіграв і почувався нормально. Зараз лікуюся на самоізоляції. Сподіваюся, що незабаром мій тест буде негативним", – заявив хавбек в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Тарас додав, що єдиний симптом, який у нього залишився – це закладеність носа.

"В принципі, якихось інших симптомів у мене немає", – зазначив Степаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про інфікування Степаненка і П'ятова з'явилася 4 жовтня.

8 жовтня Палкін повідомив, що ще 18 футболістів і співробітників "Шахтаря" підхопили COVID-19.