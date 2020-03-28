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28 березня • оновлено в 11:09
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Хворий Дибала описав свої симптоми під час коронавірусу

2.7т
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Аргентинський футболіст "Ювентуса" Пауло Дибала, що заразився на коронавірус, розповів, що відчував під час хвороби.

Пауло Дибала

Пауло Дибала

"У мене проявилися сильні симптоми, але сьогодні відчуваю себе набагато краще. Тепер можу нормально рухатися, гуляти і трохи тренуватися. Я ледве міг дихати. Раніше мені вдавалося походити не більше 5 хвилин, після чого я не міг поворухнутися від страшного болю в м'язах . На щастя, Оріані і мені зараз краще", - наводить слова Дибала Football Italia.

Раніше Диба повідомив, що він і його дівчина Оріана заразилися COVID-19. Футболіст відзначив, що пара знаходиться в ідеальних умовах.

Дибала є найдорожчим футболістом чемпіонату Італії за версією Transfermarkt. Його ринкова ціна становить 90 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник взяв участь в 34 матчах, забивши 13 м'ячів.

Раніше COVID-19 виявили у одноклубників Дибала - Даніеле Руганi і Блеза Матюїді. Після цього члени "Ювентуса" були поміщені на карантин. При цьому нападник туринців Гонсало Ігуаїн, а потім дружина форварда Кріштіану Роналду порушили умови самоізоляції, за що були піддані критиці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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