Худжамов прокоментував "фантастичний випадок в українському футболі"

Максим Богданов Футбол 19:21, 25.06.2020 Оновлено: 19:22, 25.06.2020

Знаменитий у минулому український голкіпер Рустам Худжамов не зміг стримати емоцій, коментуючи головну сенсацію Кубка України.

За словами експерта він насилу отямився від побаченого.

"У мене серце б'ється як у Павла. Я дуже хвилювався, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому... У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію... 77-му номеру (Кулакова) потрібно було просто підняти очі і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... просто красень", – підсумував Худжамов в ефірі ТК "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вирішальному матчі за престижний трофей "Ворскла" зіграє з київським "Динамо", яке тиждень тому обіграло "Минай" (2:0) з однойменного міста на Закарпатті.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Повінь у Чернівцях: чоловік у калюжі зловив велику рибу голими руками

"Був повний треш, не забувайте масочку": Зеленський звернувся до випускників через ЗНО

У вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, – генерал США

Малюська запропонував скасувати люстрацію для комуністів

У МВС задумали посилити покарання за образу поліцейського