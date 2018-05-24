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Хто виконає гімн ЧС-2018: названі імена співаків

5.1тЧитати новину російською

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що відомий актор і виконавець Вілл Сміт виконає офіційний гімн ЧС-2018 разом з американським співаком Нікя Джемом і албанкою Ерою Істрефі.

Продюсуванням композиції Live It Up, яка вийде в світ 25 травня, займається американський продюсер Томас Уеслі Пентц, відомий під псевдонімом Diplo, пише Sports.ru.

"Це велика честь для мене - виступити на ЧС-2018. У співпраці з Нікі, Diplo і Ерою пісня зібрала в себе гармонію, еклектичні ноти і різні жанри. Зрештою ми хочемо, щоб весь світ танцював", - сказав Сміт.

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Вілл Сміт

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Тема
ЧС-2018
Особа
Вілл Сміт
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