Хто виконає гімн ЧС-2018: названі імена співаків

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що відомий актор і виконавець Вілл Сміт виконає офіційний гімн ЧС-2018 разом з американським співаком Нікя Джемом і албанкою Ерою Істрефі.

Продюсуванням композиції Live It Up, яка вийде в світ 25 травня, займається американський продюсер Томас Уеслі Пентц, відомий під псевдонімом Diplo, пише Sports.ru.

"Це велика честь для мене - виступити на ЧС-2018. У співпраці з Нікі, Diplo і Ерою пісня зібрала в себе гармонію, еклектичні ноти і різні жанри. Зрештою ми хочемо, щоб весь світ танцював", - сказав Сміт.

DTF Вілл Сміт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли підготовку Росії до проведення ЧС-2018.