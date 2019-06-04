Хто представлятиме Харків в Національному фіналі з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr's Five?

Перші дні літа пройшли дуже активно для харківських шанувальників вуличного футболу. Понад 70 команд взяли участь у Харківському відборі міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five. У динамічних матчах і впертій боротьбі перемогу здобули дві найсильніші команди - KVADR і CHAMPIONS! Саме вони представлятимуть Харків на Національному фіналі, який відбудеться 15 червня в Києві.

Фото: Владислав Бояришкін

У перший день переможцями стала надзвичайно енергійна і завзята команда CHAMPIONS, які до останнього не пропускали жодного гола. Однак фінальний матч видався не таким простим, і один гол від команди PVM вони таки пропустили. Зате у відповідь зуміли забити три голи в ворота суперника, останній з яких за 30 секунд до кінця матчу. Радості не було меж, глядачі і вболівальники могли ще довго спостерігати переможні пісні і танці команди CHAMPIONS прямо на полі!

Фото: Владислав Бояришкін

На наступний день беззастережну перемогу отримали KVADR - Національні переможці минулорічного турніру Red Bull Neymar Jr's Five 2018. Мабуть, гравці вирішили, що ще не все сказали під час своєї торішньої поїздки на Світовий Фінал до Бразилії, тому в цьому році впевнено крокують до чергової перемоги.

Позначився досвід гравців, які вже добре засвоїли правила і особливості Неймаровского турніру, тому за весь день KVADR не пропустив жодного гола в свої ворота, розбиваючи всіх суперників всуху. Всі матчі в 1/8, ¼ і півфіналі KVADR завершував з розгромним рахунком 5: 0, однак у фінальному матчі їм попався дійсно сильний суперник. Команда FANTASY стійко боролася до кінця, не даючи можливості KVADR'у відкрити рахунок. Здавалося гравцям таки доведеться розігрувати золотий м'яч, але неймовірно за 15 секунд до фінального свитских гравці KVADR таки забили свій переможний гол, який і став їх квитком до Києва на Національний фінал!

Фото: Владислав Бояришкін

"Відчуття найпозитивніші, дуже все круто! Грали організовано, злагоджено – за рахунок цього досягли успіху! Ми завжди налаштовані тільки на максимум, будемо битися на фіналі, буде давати бій будь-якому колективу, сподіваємося, там удача теж буде на нашому боці "- ділиться емоціями менеджер команди KVADR Ігор Шишка.

Протягом квітня-травня відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську та Харкові. Попереду тільки кваліфікація в Києві (8-9 червня) і Національний Фінал!

Фото: Владислав Бояришкін

Переможці локальних кваліфікації зустрінуться 15 червня Національному фіналі на Контрактовій площі в Києві, де і буде визначена найкраща команда України, що отримає квиток на Світовий Фінал до Бразилії!

Щоб дізнатися про Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на веб-сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ і зареєструйте свою команду.

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