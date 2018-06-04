Хрест на Кремлі: з'явилася реакція ФІФА на скандальний відеоролик про Росію

ФІФА переробить офіційний ролик, випущений до чемпіонату світу в Росії.

У фінальній версії продукту, де представляють Москву на Спаській башті замість зірки був зображений хрест.

"ФІФА дуже рада, що офіційна заставка викликала такий відгук, особливо у російських уболівальників. З їх допомогою ми змогли визначити, що при зображенні зазначеного елементу була допущена неточність. Зараз ми працюємо над оновленою версією", - йдеться в прес-релізі організації.

Нагадаємо, мундіаль пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напередодні ЧС випустили вогненебезпечний сувенір.