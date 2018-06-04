УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Хрест на Кремлі: з'явилася реакція ФІФА на скандальний відеоролик про Росію

3.3тЧитати новину російською

ФІФА переробить офіційний ролик, випущений до чемпіонату світу в Росії.

У фінальній версії продукту, де представляють Москву на Спаській башті замість зірки був зображений хрест.

Новини
Допінг-проби на ЧС-2018: ФІФА забанили Росію

"ФІФА дуже рада, що офіційна заставка викликала такий відгук, особливо у російських уболівальників. З їх допомогою ми змогли визначити, що при зображенні зазначеного елементу була допущена неточність. Зараз ми працюємо над оновленою версією", - йдеться в прес-релізі організації.

Нагадаємо, мундіаль пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напередодні ЧС випустили вогненебезпечний сувенір.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
ФІФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
22
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги