"Хотів покликати його в роздягальню": Моуріньо несподівано уникнув ганьби в Лізі чемпіонів

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Тоттенгем" приймав "Олімпіакос". Це був перший домашній матч лондонців під керівництвом нового тренера Жозе Моуріньо.

У процесі гри гри "Шпори" (прізвисько "Тоттенгема") були на межі ганьби, поступаючись із рахунком 0:2. Однак у підсумку зуміли врятуватися, забивши чотири м'ячі, і здобули перемогу – 4:2. Ключовим став епізод на 50-й хвилині, коли господарі зрівняли рахунок, а допоміг їм у цьому болбой – хлопчик, що подає м'ячі у краї поля. Він блискавично зреагував під час швидкої контратаки "Тоттенгема" і кинув м'яч футболістові господарів Орьє, той провів аут, а вже через кілька миттєвостей Кейн відправив м'яч у сітку.

Рахунок зустрічі став 2:2, а Моуріньо підійшов до хлопця, щоб віддячити за швидку реакцію.

