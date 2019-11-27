"Хотів покликати його в роздягальню": Моуріньо несподівано уникнув ганьби в Лізі чемпіонів

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Тоттенгем" приймав "Олімпіакос". Це був перший домашній матч лондонців під керівництвом нового тренера Жозе Моуріньо.

Жозе Моуріньо

У процесі гри гри "Шпори" (прізвисько "Тоттенгема") були на межі ганьби, поступаючись із рахунком 0:2. Однак у підсумку зуміли врятуватися, забивши чотири м'ячі, і здобули перемогу – 4:2. Ключовим став епізод на 50-й хвилині, коли господарі зрівняли рахунок, а допоміг їм у цьому болбой – хлопчик, що подає м'ячі у краї поля. Він блискавично зреагував під час швидкої контратаки "Тоттенгема" і кинув м'яч футболістові господарів Орьє, той провів аут, а вже через кілька миттєвостей Кейн відправив м'яч у сітку.

Рахунок зустрічі став 2:2, а Моуріньо підійшов до хлопця, щоб віддячити за швидку реакцію.

Jose Mourinho thanks the ball boy for the assist.



Pure class !! 👏👏 pic.twitter.com/ZmQ2O5AnQN - Football HQ (@FootbaII_HQ) 26 листопада 2019 р

На післяматчевій пресконференції португалець прокоментував епізод.

"Я люблю розумних болбоїв – таких, яким був я сам років з десяти до шістнадцяти. Він не просто дивився матч, а прочитав гру, зробив важливу результативну передачу і ніколи цього не забуде. Я хотів покликати його в роздягальню після зустрічі, щоб разом з ним відсвяткувати перемогу, але він кудись зник".

Жозе Моуріньо twitter.com/optajoe

У такий спосіб багато в чому завдяки болбою Жозе Моуріньо вдалося вперше відігратися в Лізі чемпіонів, програючи під час гри два м'ячі. У 13 попередніх випадках все завершувалося поразкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада Моуріньо отримав призначення в новий клуб. Попередньою командою Жозе був "Манчестер Юнайтед", звідки його звільнили після низки провальних результатів.

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