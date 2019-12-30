"Хотів натякнути": форвард збірної України пояснив тролінг Росії

Форвард збірної України Роман Яремчук, який раніше потролив наставника національної команди Росії, пояснив свої висловлювання на адресу Станіслава Черчесова.

За словами нашого співвітчизника, після перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020 він просто вирішив опустити на землю своїх партнерів, висміявши заяву Черчесова про те, що Росії готова до виграшу турніру.

Роман Яремчук ФФУ

"Я не хотів образити нікого з гравців збірної Росії. Просто я хотів натякнути нам, що якщо ми обіграли Португалію, то потрібно спокійно до цього ставитися. Українцям потрібно спокійно це приймати та рухатися далі. Просто росіяни обіграли там Кіпр і Шотландію, і були розмови, мовляв, вони вже Євро збираються вигравати. Я згадав їх інтерв'ю та сказав як приклад. Була б у такій ситуації Польща або інший наш сусід – я б сказав. Але я не хотів жодних конфліктів", – цитує Яремчука Sport.ua з посиланням на Вацко Light.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова Романа Яремчука викликали справжню істерику в Росії. Так ексгравець збірної РФ Владислав Радімов назвав українського футболіста "цим чудом". А коментатор Василь Уткін образив Романа.

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