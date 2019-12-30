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30 грудня • оновлено в 22:57
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"Хотів натякнути": форвард збірної України пояснив тролінг Росії

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Форвард збірної України Роман Яремчук, який раніше потролив наставника національної команди Росії, пояснив свої висловлювання на адресу Станіслава Черчесова.

За словами нашого співвітчизника, після перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020 він просто вирішив опустити на землю своїх партнерів, висміявши заяву Черчесова про те, що Росії готова до виграшу турніру.

Новини
Футболістів України закликали "надерти дупу Росії" на Євро-2020

Роман Яремчук

Роман Яремчук

ФФУ

"Я не хотів образити нікого з гравців збірної Росії. Просто я хотів натякнути нам, що якщо ми обіграли Португалію, то потрібно спокійно до цього ставитися. Українцям потрібно спокійно це приймати та рухатися далі. Просто росіяни обіграли там Кіпр і Шотландію, і були розмови, мовляв, вони вже Євро збираються вигравати. Я згадав їх інтерв'ю та сказав як приклад. Була б у такій ситуації Польща або інший наш сусід – я б сказав. Але я не хотів жодних конфліктів", – цитує Яремчука Sport.ua з посиланням на Вацко Light.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова Романа Яремчука викликали справжню істерику в Росії. Так ексгравець збірної РФ Владислав Радімов назвав українського футболіста "цим чудом". А коментатор Василь Уткін образив Романа.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Тег
Збірна України з футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Типичный рагуль, пукнул а потом заискивающе извиняется)))))
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