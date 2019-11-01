"Хотів мене вдарити": герой матчу "Динамо" - "Шахтар" розповів про сутичку на полі

Захисник "Динамо" Денис Попов прокоментував один з епізодів в грі з "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України, коли після його зіткнення з бразильцем Ісмаїлі той опинився на газоні.

Бразильському легіонеру "гірників" знадобилася допомога лікарів.

Денис Попов ФК "Динамо"

"У "Шахтарі" кажуть, що я повівся з ним дуже грубо? Вболівальники "Динамо" у відповідь можуть сказати, що там все було в межах жорсткої, обопільної боротьби. У тому моменті Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні", - сказав Попов.

Також він розповів про переможний гол, який він забив у ворота Пятова.

"Точно запам'ятаю його на все життя, адже цей м'яч приніс "Динамо" перемогу над принциповим суперником, ми отримали можливість продовжувати боротьбу за Кубок України", - додав 20-річний футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" у фантастичному матчі-трилері вибило "Шахтар" з Кубка України.

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