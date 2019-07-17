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"Хотілося залишитися живим": російський футболіст згадав, як грав "договірняки" в Україні

4.1т Читати матеріал російською

Ексфутболіст московського "Спартака" Едуард Мор, який грав в Україні за луганську "Зорю", луцьку "Волинь" і "Хімік" із Сєвєродонецька, з жахом згадав про договірні матчі, в яких йому довелося брати участь.

"У першій лізі в Україні спочатку таке траплялося часто-густо. Договірні матчі були нормальною практикою. І стимулювали, і підкуповували. У відкриту могли сказати: "У нас є гроші. Ми хочемо перемогти. Готові дати ось таку суму. Якщо ви відмовитеся, віддамо її судді", – розповів футболіст Sportbox.

Едуард Мор (зліва) триразовий чемпіон Росії у складі "Спартака"

Едуард Мор (зліва) триразовий чемпіон Росії у складі "Спартака"

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Однак найбільше потрясіння викликав у Мора епізод, коли на поле вибіг президент футбольного клубу з автоматом.

"Пам'ятаю, як в одному матчі зайвих хвилин 15 переграли. Футболіст уже сяк-так падає у штрафному, хоча поряд із ним нікого не було, арбітр за всього бажання не може дати пенальті. У цей момент на поле вибігає президент клубу з автоматом і вимагає, щоб той призначив 11-метровий. Глядачі сміються, ми вже розходимося. Нічого не вдієш, живими хочеться залишитися. Не знаю, що потім із цим президентом зробили", – поділився яскравим спогадом російський футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії пройшли арешти футболістів, котрі виступають у вищих дивізіонах країни, які підозрюються у незаконних ставках і шахрайстві, а також організації договірних матчів.

Серед затриманих – півзахисник "Вальядоліда" Борха Фернандес, ексфорвард "Лас-Палмас" і "Нумансії" Карлос Аранда, хавбек "Уеска" Самуель Саіс, захисник "Депортіво" Іньїго Лопес і колишній захисник мадридського "Реала" Рауль Браво, повідомляє газета Marca.

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Тема
договірні матчі
Теги
Спартак Москва ФК Зоря ФК Волинь
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