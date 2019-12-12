"Хотілося б": Мілевський розповів про плани на майбутнє

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський заявив про бажання повернутися до київського "Динамо" після завершення кар'єри футболіста.

"У мене поки не було думок про тренерську діяльність. Але хотілося б колись повернутися до київського Динамо в ролі тренера. Або не тільки як тренер, а на іншу посаду", – цитує Мілевського агентство Sportarena.

Артем Мілевський XSport

У минулому сезоні чемпіонату Білорусі він взяв участь у 27 матчах, зумівши відзначитися чотири рази. Брестське "Динамо" стало переможцем національної першості, відібравши титул у "БАТЕ" після 13 чемпіонств поспіль.

За київський клуб нападник грав з 2002 до 2013 року. За цей час у його активі накопичилося 57 голів у 178 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Артема Мілевського збирається розірвати контракт з відомим українцем.

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