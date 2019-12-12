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12 грудня • оновлено в 11:13
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"Хотілося б": Мілевський розповів про плани на майбутнє

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Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський заявив про бажання повернутися до київського "Динамо" після завершення кар'єри футболіста.

"У мене поки не було думок про тренерську діяльність. Але хотілося б колись повернутися до київського Динамо в ролі тренера. Або не тільки як тренер, а на іншу посаду", – цитує Мілевського агентство Sportarena.

Артем Мілевський

Артем Мілевський

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У минулому сезоні чемпіонату Білорусі він взяв участь у 27 матчах, зумівши відзначитися чотири рази. Брестське "Динамо" стало переможцем національної першості, відібравши титул у "БАТЕ" після 13 чемпіонств поспіль.

За київський клуб нападник грав з 2002 до 2013 року. За цей час у його активі накопичилося 57 голів у 178 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Артема Мілевського збирається розірвати контракт з відомим українцем.

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Особа
Артем Мілевський
Теги
ФК Динамо Київ Динамо Брест
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