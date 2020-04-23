Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко впевнений, що головна помилка влади Великобританії в тому, що вона занадто пізно ввели карантин.

"Спочатку вони взагалі вирішили не робити карантин. Хотіли жертвувати людьми заради економіки. Потім вони в підсумку зіткнулися з реальністю, побачили, що відбувається в цілому світі і вирішили ввести карантин. На жаль, трошки пізно, на мій погляд. Тому в Англії такі цифри по хворим. Цифри великі", - заявив гравець збірної України на каналі Української асоціації футболу в YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст збірної України і Росії Олег Саленко з матами влаштував скандал з київською поліцією, яка хотіла його оштрафувати за порушення карантину.