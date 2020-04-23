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24 квітня • оновлено в 00:16
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"Хотіли жертвувати людьми": Зінченко назвав головну "коронавірусну" помилку Англії

4.2т
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Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко впевнений, що головна помилка влади Великобританії в тому, що вона занадто пізно ввели карантин.

"Спочатку вони взагалі вирішили не робити карантин. Хотіли жертвувати людьми заради економіки. Потім вони в підсумку зіткнулися з реальністю, побачили, що відбувається в цілому світі і вирішили ввести карантин. На жаль, трошки пізно, на мій погляд. Тому в Англії такі цифри по хворим. Цифри великі", - заявив гравець збірної України на каналі Української асоціації футболу в YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст збірної України і Росії Олег Саленко з матами влаштував скандал з київською поліцією, яка хотіла його оштрафувати за порушення карантину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

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