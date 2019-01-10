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''Хотіли більше'': українець Зінченко розкрив плани "МанСіті"

1.2тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко після переможного матчу у півфіналі Кубка ліги продовжує перебувати у стані ейфорії від першого гола, який йому вдалося забити, виступаючи у складі містян.

Підопічні Гвардіоли розтрощили в домашніх стінах клуб "Бертон Альбіон" — 9:0, а український півзахисник був одним із найкращих у матчі.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Після матчу Олександр Зінченко поділився своїми емоціями і розкрив плани, які до кінця не були реалізовані командою.

"Я вперше взяв участь у такій перемозі. Якщо чесно, ми забили багато голів, ми хотіли більше, і наші вболівальники теж. Ми хотіли б забити 10 м'ячів, можливо, наступного разу зробимо це. У перерві Пеп (Гвардіола) сказав мені продовжувати в тому ж дусі, якщо ми зможемо забити більше", — цитує футболіста Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Євген Селезньов підписав контракт із клубом другого дивізіону чемпіонату Іспанії — "Малагою".

При цьому футболіста все ще не можуть представити офіційно через протидію попередньої команди українця — турецького "Акхісара".

Особи
Олександр ЗінченкоЄвген Селезньов
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер СітіФК Малага
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