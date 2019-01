''Хотіли більше'': українець Зінченко розкрив плани "МанСіті"

Півзахисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко після переможного матчу у півфіналі Кубка ліги продовжує перебувати у стані ейфорії від першого гола, який йому вдалося забити, виступаючи у складі містян.

Підопічні Гвардіоли розтрощили в домашніх стінах клуб "Бертон Альбіон" — 9:0, а український півзахисник був одним із найкращих у матчі.

Після матчу Олександр Зінченко поділився своїми емоціями і розкрив плани, які до кінця не були реалізовані командою.

"Я вперше взяв участь у такій перемозі. Якщо чесно, ми забили багато голів, ми хотіли більше, і наші вболівальники теж. Ми хотіли б забити 10 м'ячів, можливо, наступного разу зробимо це. У перерві Пеп (Гвардіола) сказав мені продовжувати в тому ж дусі, якщо ми зможемо забити більше", — цитує футболіста Sport24.

I still can not believe that Zinchenko moved to City from Ufa.



This transfer confirmed a couple of things:

1) scouting is widely underrated among top clubs

2) RPL is a high quality league pic.twitter.com/Xt6p7Mqifk