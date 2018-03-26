Хорватський футболіст помер під час матчу: спортивні підсумки 25 березня

Хорватський футболіст Бруно Бобан помер під час матчу після влучання м'яча у груди, а легенда боксу Володимир Кличко відзначив 42-й день народження. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини неділі, 25 березня.

Крім того, британський супертяж Ділліан Уайт брутально нокаутував австралійця Лукаса Брауна e чемпіонському бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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