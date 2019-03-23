"Хороший розвідник": Фонсека допоміг Україні зупинити Португалію

Футболіст збірної України Марлос зізнався, що наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека дав кілька порад нашій команді перед першим матчем відбору на Євро-2020.

Підказки наставника донецької команди допомогли "жовто-синім" створити сенсацію в матчі проти Португалії.

"Паулу Фонсека дав нам деякі поради, які виявилися корисними для нас. Наша збірна - це, в основному, гравці "Шахтаря". Паулу Фонсека, не тільки хороший тренер, але і хороший розвідник. Він аналізує гри, аналізує суперників. Фонсека дав нам кілька порад, і ми скористалися цим, щоб добре зіграти з Португалією", - цитує Марлоса Footboom.

Паулу Фонсека ФК Шахтар

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