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"Хороший розвідник": Фонсека допоміг Україні зупинити Португалію

1.9тЧитати матеріал російською

Футболіст збірної України Марлос зізнався, що наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека дав кілька порад нашій команді перед першим матчем відбору на Євро-2020.

Підказки наставника донецької команди допомогли "жовто-синім" створити сенсацію в матчі проти Португалії.

"Паулу Фонсека дав нам деякі поради, які виявилися корисними для нас. Наша збірна - це, в основному, гравці "Шахтаря". Паулу Фонсека, не тільки хороший тренер, але і хороший розвідник. Він аналізує гри, аналізує суперників. Фонсека дав нам кілька порад, і ми скористалися цим, щоб добре зіграти з Португалією", - цитує Марлоса Footboom.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтар

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко після матчу проти Португалії назвав основні помилки своєї команди.

У Росії захопилися гравець "жовто-синіх", порівнявши їх зі своєю національною командою.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко підтримав форварда Жуніора Мораеса після його дебюту в матчі Євро-2020.

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Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Особи
Паулу ФонсекаМарлос
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболуФК Шахтар
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