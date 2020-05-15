Гвінейський нападник білоруської команди "Іслочь" Момо Янсане заявив, що кілька людей із його клубу захворіли на коронавірус, і закликав ввести карантин.

"Повідомляю вам, що декілька людей із нашого клубу захворіли на коронавірус, бажаю їм усім здоров'я. Хочу введення санітарних заходів, зокрема й карантину, перед тим як ми продовжимо грати. Хай допоможе нам Бог!" – написав Янсане у себе в Twitter.

Момо Янсане Прессбол

Відзначимо, що в країні зафіксовано 26772 випадки зараження коронавірусом. Незважаючи на це, Білорусь є єдиним місцем у Європі, де футбольний чемпіонат не було призупинено через пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою стурбованість через коронавірус висловлював колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський.