"Хочу карантин": гравець білоруського клубу Момо Янсане забив на сполох через коронавірус

Михайло Морозов Футбол 12:19, 15.05.2020 Оновлено: 12:34, 15.05.2020

Гвінейський нападник білоруської команди "Іслочь" Момо Янсане заявив, що кілька людей із його клубу захворіли на коронавірус, і закликав ввести карантин.

"Повідомляю вам, що декілька людей із нашого клубу захворіли на коронавірус, бажаю їм усім здоров'я. Хочу введення санітарних заходів, зокрема й карантину, перед тим як ми продовжимо грати. Хай допоможе нам Бог!" – написав Янсане у себе в Twitter.

Момо Янсане
Прессбол

Відзначимо, що в країні зафіксовано 26772 випадки зараження коронавірусом. Незважаючи на це, Білорусь є єдиним місцем у Європі, де футбольний чемпіонат не було призупинено через пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою стурбованість через коронавірус висловлював колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський.

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