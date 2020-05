Гвінейський нападник білоруської команди "Іслочь" Момо Янсане заявив, що кілька людей із його клубу захворіли на коронавірус, і закликав ввести карантин.

"Повідомляю вам, що декілька людей із нашого клубу захворіли на коронавірус, бажаю їм усім здоров'я. Хочу введення санітарних заходів, зокрема й карантину, перед тим як ми продовжимо грати. Хай допоможе нам Бог!" – написав Янсане у себе в Twitter.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help! #coronavirus #Survivor