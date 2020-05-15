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16 травня • оновлено в 03:32
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"Хочу карантин": гравець білоруського клубу Момо Янсане забив на сполох через коронавірус

6.3т
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Гвінейський нападник білоруської команди "Іслочь" Момо Янсане заявив, що кілька людей із його клубу захворіли на коронавірус, і закликав ввести карантин.

"Повідомляю вам, що декілька людей із нашого клубу захворіли на коронавірус, бажаю їм усім здоров'я. Хочу введення санітарних заходів, зокрема й карантину, перед тим як ми продовжимо грати. Хай допоможе нам Бог!" – написав Янсане у себе в Twitter.

Момо Янсане

Момо Янсане

Прессбол

Відзначимо, що в країні зафіксовано 26772 випадки зараження коронавірусом. Незважаючи на це, Білорусь є єдиним місцем у Європі, де футбольний чемпіонат не було призупинено через пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою стурбованість через коронавірус висловлював колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус чемпіонат Білорусі
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

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  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

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VS
Слуцк
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Ислочь
Победа Динамо Минск
1.90 Сделать ставку