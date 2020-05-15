Гвінейський нападник білоруської команди "Іслочь" Момо Янсане заявив, що кілька людей із його клубу захворіли на коронавірус, і закликав ввести карантин.
"Повідомляю вам, що декілька людей із нашого клубу захворіли на коронавірус, бажаю їм усім здоров'я. Хочу введення санітарних заходів, зокрема й карантину, перед тим як ми продовжимо грати. Хай допоможе нам Бог!" – написав Янсане у себе в Twitter.
Момо Янсане
Прессбол
I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help! #coronavirus #Survivor- Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020
Відзначимо, що в країні зафіксовано 26772 випадки зараження коронавірусом. Незважаючи на це, Білорусь є єдиним місцем у Європі, де футбольний чемпіонат не було призупинено через пандемію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою стурбованість через коронавірус висловлював колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".