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5 листопада • оновлено в 13:07
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"Хлопчику, а навіщо ти нам потрібен?" Мілевський відзначився витівкою в Білорусі

3.3т Читати матеріал російською

Ексфорвард київського "Динамо", а нині – гравець "Динамо" (Брест) Артем Мілевський у себе в Instagram опублікував фото одного з матчів чемпіонату, на якому він про щось говорить із суддею.

"Хлопчику, а навіщо ти тут нам потрібен? Всіх люблю, скоро туріще", – підписав світлину Мілевський.

Нагадаємо, в попередньому матчі чемпіонату Білорусі за участю "Динамо" (Брест) трапився неймовірний випадок. Арбітр не помітив явної гри рукою з боку захисника суперника "Динамо" і не показав на "точку", що розлютило Мілевського й партнерів. У гонитві за суддею один із футболістів взяв у фотографів смартфон із записом епізоду, і Артем дуже наполегливо просив рефері подивитися повтор.

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Особа
Артем Мілевський
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо Брест
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