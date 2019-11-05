"Хлопчику, а навіщо ти нам потрібен?" Мілевський відзначився витівкою в Білорусі

Ексфорвард київського "Динамо", а нині – гравець "Динамо" (Брест) Артем Мілевський у себе в Instagram опублікував фото одного з матчів чемпіонату, на якому він про щось говорить із суддею.

"Хлопчику, а навіщо ти тут нам потрібен? Всіх люблю, скоро туріще", – підписав світлину Мілевський.

Нагадаємо, в попередньому матчі чемпіонату Білорусі за участю "Динамо" (Брест) трапився неймовірний випадок. Арбітр не помітив явної гри рукою з боку захисника суперника "Динамо" і не показав на "точку", що розлютило Мілевського й партнерів. У гонитві за суддею один із футболістів взяв у фотографів смартфон із записом епізоду, і Артем дуже наполегливо просив рефері подивитися повтор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про свій конфлікт з легендарним Олегом Блохіним.

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