"Хіба можна?!" Легенди "Динамо" висловилися про ЧС-2018

Легендарні футболісти київського "Динамо" мають намір пильно стежити за матчами чемпіонату світу 2018 року в Росії. Славетні гравці "біло-синіх" напередодні старту відповіли на питання SportOboz.

Кожному із зоряних футболістів ми поставили три запитання:

1. Чи будете дивитися ЧС-2018 повністю?

2. За яку збірну будете вболівати і чому?

3. Хто стане чемпіоном світу?

Володимир Мунтян, учасник ЧС-1970

ФК "Динамо" Київ

1. Намагатимусь подивитися якомога більше матчів, починаючи з групових.

2. Мені завжди подобався англійський футбол і її збірна. З 1966 року, коли на домашньому чемпіонаті англійці стали найсильнішими, більше ніяких успіхів на мундіалях у них не було. У нещодавньому фіналі Ліги чемпіонів вболівав за "Ліверпуль", але на жаль... Сподіваюся, збірна Англії мене не підведе.

3. Вірю, що до фіналу вийдуть англійці і переможуть

Володимир Безсонов, учасник трьох чемпіонатів світу (1982-1990)

ФК "Динамо" Київ

1. Чотири роки чекав на цю подію. Засмучений, звичайно, що чемпіонат пройде без нашої збірної. Збираюся подивитися максимальну кількість ігор.

2. Я прихильник Бундестіму, чинного чемпіона. Німецькі футболісти, якщо не помиляюся, ставали чемпіонами чотири рази.

3. Переможцем цьогорічного чемпіонату стане збірна Німеччини, яка в фіналі знову, як і чотири роки тому, обіграє збірну Аргентини.

Леонід Буряк, бронзовий призер Олімпіади-1976

ФК "Динамо" Київ

1. Постараюся подивитися всі цікаві, на мій погляд, матчі. Навіть півфінал, який відбудеться увечері 10 липня у мій день народження.

2. Свої клубні симпатії багато років віддаю "Реалу", а серед збірних - Німеччині, до складу яких входить ціла група видатних футболістів - воротар Нойєр, захисник Боатенг, півзахисники Дракслер і Крос, нападники Мюллер і Сане...

3. Сподіваюся, німецькі футболісти зроблять мені подарунок, обігравши своїх суперників у півфіналі, а 15 липня в фіналі стануть чемпіонами.

Олександр Заваров, учасник двох чемпіонатів світу (1986-1990)

ФК "Динамо" Київ

1. Хіба можна пропустити таке шикарне видовище! Дивитися буду по можливості все.

2. Переживати буду за збірну Франції, яка на домашньому ЧС-98 у відмінному стилі переграла бразильців і стала чемпіоном.

3. А виграє чемпіонат, на мій погляд, збірна Іспанії.

Іван Яремчук, учасник двох чемпіонатів світу (1986-1990)

ФК "Динамо" Київ

1. Буду дивитися все!

2. Вболівати буду за Аргентину - за Мессі і його партнерів.

3. Упевнений, що в фіналі переможе Аргентина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали справжнє пекло перед чемпіонатом світу з футболу в Росії.