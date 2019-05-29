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Хацкевич залишає "Динамо": ЗМІ назвав наступника

6.9тЧитати матеріал російською

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич 31 травня залишить свою посаду. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс зацікавлений у запрошенні іноземного фахівця, яким стане іспанець Рауль Ріанчо.

"Футболісти "Динамо" поділилися на групи гравців. Деякі гравці підтримують Хацкевича, а деякі, навпаки, хочуть, щоб його звільнили. Призначення Рауля Ріанчо – це порятунок для клубу в цій ситуації. Він добре знайомий із багатьма гравцями "Динамо" і знає всі методи роботи. Думаю, він і очолить клуб", – цитує Главред джерела в клубі, знайомого з ситуацією.

Серед фахівців, які можуть замінити білоруса фігурують прізвища екс-футболістів "Динамо" Олексія Михайличенка і Юрія Калитвинцева. Крім того, в списку потенційних наставників фігурує український наставник казахстанської "Астани" Роман Григорчук, а також екс-тренер польського "Леха" Адам Навалка.

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У свою чергу коментуючи чутки про прихід у столичний клуб Навалки Ігор Суркіс зазначив, що не вів ні з ким переговорів.

Михайличенко дійсно отримував пропозицію змінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти назвали Олександра Хацкевича наступним тренером "Рубіна", який покине легендарний Курбан Бердиєв.

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Особа
Олександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рианчо будет хорошим выбором!
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Ларина Антонина
Ларина Антонина
Огpомнoе спacи6o тoму, кто показал мне этот чудo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁a7fy4r2 Прoстo пpойдя простoй опpoс получилa пoчти полyгoдoвую зapплaтy)) Пользyйтeсь, покa eсть вoзмoжность=)
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