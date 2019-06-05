Хацкевич зробив заяву за підсумками переговорів з "Динамо"

Олександр Хацкевич після зустрічі з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом спростував інформацію про наявність будь-яких домовленостей про новий контракт.

Олександр Хацкевич

"Станом на даний момент не вірте нічому, що зараз пишеться в ЗМІ. У тому числі, і тому, що є нібито домовленість, в рамках якої я зобов'язаний або вивести "Динамо " в груповий турнір Ліги чемпіонів, або автоматично подати у відставку. Ні про що таке не йшлося. Зараз взагалі немає ще ніяких домовленостей. Наші переговори тривають"- сказав Хацкевич в коментарі Dynamo.kiev.ua.

Білоруський фахівець сподівається, що до кінця тижня сторони вирішать всі питання.

"Поки нічого ствердного сказати не можу. Ми знаходимося з Ігорем Михайловичем в стані переговорного процесу. Постараємося закрити це питання до кінця поточного тижня. Можливо, навіть завтра", - підсумував Олександр Миколайович.

45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

1 червня біля Хацкевича закінчився контракт і київське "Динамо" офіційно залишилося без головного тренера.

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