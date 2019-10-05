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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Хацкевич зізнався, кого дуже хотів вдарити в "Динамо"

8.4т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич зізнався, що свого часу дуже хотів застосувати фізичний вплив на Дениса Гармаша.

"Це коли в футбол ми грали в одній команді, тоді міг "втягти комусь по обличчю". А зараз я не мав права до футболіста застосовувати якись фізичний вплив, хоча дуже хотілося. Кому? Денис Гармаш на першому місці. З ним цікаво, насправді, але бувають моменти, коли його думка не збігається навіть з думкою всієї команди. Головне, що у людини є своя позиція. Олег Лужний в роздягальні нікого не хапав за горло, але тембр голосу і вираз... Я теж не соромився, коли потрібно було. Таких моментів було небагато", - заявив білорус в ефірі Вацко-live.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" Київ - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

Новим місце роботи Олександра Миколайовича може стати московське "Динамо".

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Особа
Олександр Хацкевич
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