Хацкевич з новим клубом програв в першому матчі в російській Прем'єр-лізі

Максим Іншаков Футбол 21:16, 11.08.2020 Оновлено: 21:25, 11.08.2020

Відомий білоруський тренер Олександр Хацкевич разом з "Ротором" зазнав поразки в першому матчі в російській Прем'єр-лізі.

Команда з Волгораду, яка за підсумками минулого сезону заробила підвищення в класі, вдома поступилася "Зеніту" 0:2.

Нагадаємо, Хацкевич очолив російський клуб в грудні 2019-го. Одним з його помічників стане знаменитий форвард "Динамо" Максим Шацьких.

Нагадаємо, що раніше Хацеквіч очолював київське "Динамо". У серпні минулого року поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський наставник "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

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