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Хацкевич відсторонив Хачеріді від тренувань з "Динамо"

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Захисник "Динамо" Євген Хачеріді буде тренуватися за індивідуальною програмою до кінця сезону. Таке рішення прийняв головний тренер киян Олександр Хацкевич.

Таким чином досвідчений футболіст збірної України не зіграє в матчі 24-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі проти "Ворскли".

"Так, я поза заявкою на цю гру, як і на деякі попередні. Це рішення тренера, і на це я вплинути не можу. Але я залишаюся професіоналом, як це вимагає мій контракт. Я буду чекати свого наступного шансу, щоб допомогти клубу. на даний момент я займаюся за індивідуальною програмою", - підтвердив інформацію Хачеріді в інтерв'ю Tribuna.com.

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Раніше повідомлялося, що Шовковський жорстко поставив на місце "возомнившего про себе" Хачеріді.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр ХацкевичЄвген Хачеріді
Місце
Україна
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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