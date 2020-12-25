Хацкевич розповів, як Ярмоленка вигнали з "Боруссії" Д

Екстренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що українець Андрій Ярмоленко залишив дортмундську "Боруссію" після того, як отримав смс-повідомлення від одного з керівників клубу.

В інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" він розповів, що в ній нашому співвітчизнику повідомили про те, що йому варто шукати нову команду, оскільки головний тренер на нього не розраховує. Незважаючи на такий стиль спілкування, Андрію відразу запропонували варіанти в інших клубах.

"Андрій Ярмоленко грав за дортмундську "Боруссію", одного разу отримав есемеску від когось із керівників клубу: "Тренер на тебе не розраховує. Можеш шукати нову команду". Він профі. Знає, що в Європі з тобою ніхто не буде церемонитися. Пояснювати, що, як і чому. Там виживає найсильніший. А якщо ти програєш конкуренцію, готуйся до зміни клубу. До того ж у Дортмунді Андрію відразу запропонували кілька варіантів працевлаштування", – поділився інформацією Хацкевич.

За "Боруссію" Д Ярмоленко відіграв сезон 2017/18. Він взяв участь у 26 матчах команди в усіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 6 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній клуб Ярмоленка "Вест Хем" хоче продати українця, щоб купити чемпіона світу з футболу.