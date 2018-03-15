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Хацкевич розповів, чого не вистачило "Динамо" для перемоги над "Лаціо"

4.2тЧитати новину російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що команді для перемоги не вистачило досвідчених гравців.

"Рівень футболістів "Лаціо" набагато вище, ніж у наших гравців. Це треба визнати. Нам не вистачило досвідчених футболістів в опорній зоні. У перші хвилини ми повністю провалили гру, але потім поступово налагодили контроль м'яча. Позначився клас гравців "Лаціо", - цитує Хацкевича "Динамомания".

Наставник позитивно оцінив єврокубкову кампанію столичної команди.

"Хотілося пройти далі, але, на жаль, не вийшло. Подякував хлопцям за час в Лізі Європи. Нам особливо і засмучуватися колись, тому що в неділю у нас буде важка гра в чемпіонаті перед паузою, пов'язаною з матчами збірних. Сказав хлопцям, що тільки в таких іграх можна побачити клас наших футболістів. Кажу їм публічно величезне спасибі", - підсумував тренер.

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Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" "Динамо" - "Лаціо" завершилася з рахунком 0: 2.

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Теми
Динамо - ЛаціоЛіга Європи
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
УкраїнаКиїв
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