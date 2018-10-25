''Нас заставляли'': Хацкевич прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі Європи

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди над "Ренном" у третьому матчі групового раунду Ліги Європи. Білоруський фахівець залишився задоволеним діями своїх підопічних.

"Вся команда сьогодні заслужила високу оцінку. Коли була можливість, ми контролювати гру. Після голу ми більше оборонялися. Футболісти "Ренна" змушували нас помилятися, але я б відзначив терпіння і характер, які проявила команда, особливо, на останніх хвилинах", - розповів Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Олександр Хацкевич

На думку головного тренера киян їхній суперник діяв прогнозовано.

"Та гра "Ренна", яку ми бачили, флангова гра, швидкий перехід в атаку - цим нас французи не здивували. Ми були готові до такого ходу матчу", - розповів про тактику опонента Хацкевич.

Білоруський фахівець пояснив, чому рідко дає шанс на полі футболістам, які поповнили київську команду в міжсезоння.

"Потрібен час, щоб новачки і влилися в колектив, вони сьогодні себе показали добре. Чекаємо, коли Че Че і Супряга будуть повністю готові виходити зі старту. У цьому матчі було більше боротьби, тому потрібні були інші виконавці зі старту", – прояснив ситуацію в колективі Хацкевич.

Також наставник "Динамо" пояснив відсутність у заявці на матч лідера киян Віктора Циганкова.

"Вчора ввечері стало зрозуміло, що Циганков не зіграє. Він сказав, що не відчуває себе на сто відсотків", – поділився білоруський фахівець

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ворскла" вперше в історії виграла матч групового раунду Ліги Європи .