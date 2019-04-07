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Хацкевич прокоментував гру з "Шахтарем", згадавши Гармаша

2.6тЧитати матеріал російською

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич в мікст-зоні харківського стадіону "Металіст" прокоментував поразку від "Шахтаря" в Кубку України.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

"Емоції негативні в плані результату. Прихований фінал був, нам трішки не пощастило в серії пенальті. Хоча в овертаймі ми були гостріше, ближче до голу. Удача була на стороні" Шахтаря ", гра була кубковою. Наскільки вплинуло на динамівців брак досвіду в серії одинадцятиметрових? Їх всi підтримали, у хлопців були сльози на очах. Через такі ігри вони будуть ставати сильнішими. Що робити з Гармашем? Не буду з вами це тут обговорювати. Всередині команди розберемося", – цитує Хацкевича tribuna.com.

Нагадаємо, що Денис Гармаш був видалений на 60-й хвилині за те, що штовхнув форварда гостей Жуніора Мораеса.

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Нагадаємо, що зустріч 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо" завершилася перемогою "гірників" в серії післяматчевих пенальті.

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Теми
Кубок України з футболуДинамо - Шахтар
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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