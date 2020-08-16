Хацкевич прокоментував дії ОМОНу в Білорусі, згадавши Україну

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував дії правоохоронців в Білорусі, порівнявши з ситуацією 2014 року в Україні

За словами білоруського фахівця, його народ терпів 26 років, але всякому терпінню приходить кінець.

"Говорили про "агульную млявасць" білорусів, що нічого не вийде, але ми бачимо, що білоруси – сильний і сміливий народ. Дії ОМОНа – це повне беззаконня. Вони виконують накази, але у кожного є голова на плечах, кожен повинен думати про наслідки. Як показали події в Україні, люди, які віддавали злочинні накази в Україні, несли покарання. Тому впевнений, що все це не залишиться безкарним. Моїх знайомих ця ситуація теж торкнулася. У друга забрали 14-річного онука, якого також, як і багатьох ні в чому не винних білорусів, били", – сказав Хацкевич в інтерв'ю tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний коментатор телеканалу "Бєларусь 5" Владислав Татур під час прямої трансляції поєдинку Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Ліон" не стримався і висловився про ситуацію в Білорусі.

Раніше білоруський тренер Олег Дулуб, який тренував в 2016 році львівські "Карпати", а в 2017-м одеський "Чорноморець", розповів про ситуацію в рідній країні.

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