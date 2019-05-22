Хацкевич прокоментував чемпіонство "Шахтаря"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич після нічиєї з "Шахтарем" (1:1) привітав гірників із перемогою в чемпіонаті.

Олександр Хацкевич ФК Шахтар

"Вітаю "Шахтар" із чемпіонством і Кубком. Вони були більш сконцентрованими, надійними і стабільними на дистанції. Ця перемога заслуговує на повагу", – цитує білоруса tribuna.com.

Наставник вважає, що чемпіонська гонка була програна через нерівний склад.

"У цьому сезоні ми задіяли 31 футболіста. Для топ-команди потрібна стабільність складу. На жаль, у нас дуже серйозні травми у провідних футболістів. Не завжди вдавалося їх замінити. Ми маємо досить перспективну команду. Але, щоб рухатися далі, необхідне посилення. У нас є футболісти, яких ми хочемо віддати в оренду. Але рішення щодо кожного футболіста буде ухвалюватися тільки в кінці сезону", – підсумував Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня "Шахтар" виграв Кубок України, який для команди став 13-м за рахунком.

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