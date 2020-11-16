Хацкевич про звільнення з "Динамо": ми з президентом неправильно один одного зрозуміли

Колишній наставник "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що неправильно зрозумів завдання, яке поставив перед ним президент киян Ігор Суркіс.

В інтерв'ю виданню "Чемпіонат" білоруський фахівець розповів, що не продовжував би тренерську угоду з українською командою, якби знав, що головним для її власника є вихід в Лігу чемпіонів. На думку Олександра, склад "Динамо" не відповідав рівню турніру.

"Напевно, ми з президентом клубу неправильно один одного зрозуміли, коли підписували новий контракт після двох років співпраці. Я вважав, що "Динамо" в першу чергу має боротися за чемпіонство, а не за потрапляння в ЛЧ. Якби він відразу поставив завдання вийти в групу Ліги чемпіонів, я, швидше за все, не став би продовжувати угоду. Той же "Брюгге" під аналогічне завдання вклав у посилення складу близько 30 мільйонів євро. "Динамо" не могло собі такого дозволити", – вважає Хацкевич.

Нагадаємо, що Олександр був звільнений з київського клубу в серпні 2019 роки після вильоту в кваліфікації Ліги чемпіонів від "Брюгге".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський фахівець прокоментував протести в його рідній країні, згадавши Україну.