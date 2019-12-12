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12 грудня • оновлено в 14:20
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Хацкевич може очолити російський клуб

1.3т
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Колишній наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич близький до того, щоб стати новим тренером волгоградського "Ротора", який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.

Як повідомляє Чемпіонат, сторони ведуть активний діалог і близькі до укладення угоди. "Ротор" лідирує в Футбольній національній лізі (ФНЛ), випереджаючи московське "Торпедо" на одне очко після першого кола. Наступний матч команда проведе 9 березня 2020 року.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

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Нагадаємо, що Олександр Хацкевич і весь його штаб були звільнені з київського "Динамо" в серпні. Це сталося після чергової невдалої спроби української команди пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич був одним з претендентів на те, щоб стати новим головним тренером брестського "Динамо".

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Особа
Олександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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Хо Хол
Хо Хол
И что? На миротворец его хотите? Собираетесь травить начать и гадости писать в соцсетях? Запретите въезд на украину?
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