Хацкевич може очолити клуб Мілевського

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич входить до числа претендентів на пост наставника білоруського "Динамо" (Брест).

Термін дії контракту нинішнього тренера брестчан – чеського фахівця Марцела Лічки – незабаром добігає кінця і клуб не поспішає продовжувати з ним угоду, повідомляє білоруське видання "Прессбол".

Олександр Хацкевич pressball.by

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Нагадаємо, Хацкевич був звільнений з київського "Динамо" в серпні 2019 року. У складі "Динамо" (Брест) виступають українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опальний форвард брестського клубу Артем Мілевський прийшов на нагородження команди золотими медалями зі своєю новою дівчиною.

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