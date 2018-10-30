''Хапайте наркомана'': російський "МатчТВ" зганьбився у прямому ефірі

Кореспондент головного спортивного рупора Росії "МатчТВ" Семен Зігаєв помилився із підсумком гри ЦСКА — "Краснодар" (1:2), беручи інтерв'ю у футболіста кубанців Юрія Газінського. Спочатку Юрія змусили почекати прямого включення, а потім слідувало запитання про нічийний результат матчу.
@ Spartak83— Vitaly Krysanov (@vkrysanov) 28 жовтня 2018 р.
— Як нічия, на кшталт виграли ми, ні?
— Ну ось так от!
🤣 pic.twitter.com/m77OD96mYU
Газінський спробував поправити Зігаєва, але працівник ЗМІ не зрозумів свою помилку, продовживши наполягати на нічию.
У коментарях під відео у соцмережах кореспондента назвали "наркоманом".
Зігаєв пізніше вибачився за помилку і пояснив причину казусу.
"Просто стадіон ЦСКА так влаштований, що його потрібно обходити не по полю, а за його межами, щоб взяти інтерв'ю. Поки я обходив його, "Краснодар" забив другий м'яч. На жаль, я цей момент пропустив. Коли матч закінчився, подивився на табло, а там рахунка вже не було. Ось я й подумав, що зустріч так і закінчилася із рахунком 1:1", — зазначив репортер.
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