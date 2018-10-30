МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

''Хапайте наркомана'': російський "МатчТВ" зганьбився у прямому ефірі

4.4тЧитати матеріал російською

Кореспондент головного спортивного рупора Росії "МатчТВ" Семен Зігаєв помилився із підсумком гри ЦСКА — "Краснодар" (1:2), беручи інтерв'ю у футболіста кубанців Юрія Газінського. Спочатку Юрія змусили почекати прямого включення, а потім слідувало запитання про нічийний результат матчу.

Газінський спробував поправити Зігаєва, але працівник ЗМІ не зрозумів свою помилку, продовживши наполягати на нічию.

У коментарях під відео у соцмережах кореспондента назвали "наркоманом".

''Хапайте наркомана'': російський "МатчТВ" зганьбився у прямому ефірі
''Хапайте наркомана'': російський "МатчТВ" зганьбився у прямому ефірі
''Хапайте наркомана'': російський "МатчТВ" зганьбився у прямому ефірі

Зігаєв пізніше вибачився за помилку і пояснив причину казусу.

"Просто стадіон ЦСКА так влаштований, що його потрібно обходити не по полю, а за його межами, щоб взяти інтерв'ю. Поки я обходив його, "Краснодар" забив другий м'яч. На жаль, я цей момент пропустив. Коли матч закінчився, подивився на табло, а там рахунка вже не було. Ось я й подумав, що зустріч так і закінчилася із рахунком 1:1", — зазначив репортер.

Новини
Президент Федерації тенісу Росії зганьбився із прогнозом проти Світоліної

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеканал "Інтер" зганьбився із трансляцією чемпіонського бою українського боксера.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
11
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги