Хакери зламали Twitter і повідомили про критичний стан Роналду: спортивні підсумки 6 грудня
Велогонщик з Сан-Марино Майкл Антонеллі помер від коронавірусу у 21 рік, а воротар жіночої збірної Казахстану Ірина Сандалова осоромилася під час матчу.
Крім того, в Twitter повідомили про те, що зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду знаходиться при смерті, що виявилося хакерською атакою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 6 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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