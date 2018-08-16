Хачеріді запропонували подякувати за істерику у росіян

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запропонував ще раз подякувати Євгену Хачеріді за його вчинок у Москві. Після матчу Ліги чемпіонів футболіст збірної України показав російським уболівальникам свої щитки з українським прапором.

"А давайте-но подякуємо динамівцю Євгену Хачеріді, який зараз виступає за грецький ПАОК. Вибувши з кваліфікації Ліги чемпіонів московський "Спартак", захисник збірної України продемонстрував синьо-жовті щитки. У росіян досі істерика. Патріотично! Так тримати, козаче!" - написав Жданов у себе в Facebook.

Відзначимо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розбирати епізод за участю Хачеріді, не побачивши в діях футболіста жодних неправомірних дій.