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Хачеріді запропонували подякувати за істерику у росіян

4.6тЧитати новину російською

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запропонував ще раз подякувати Євгену Хачеріді за його вчинок у Москві. Після матчу Ліги чемпіонів футболіст збірної України показав російським уболівальникам свої щитки з українським прапором.

"А давайте-но подякуємо динамівцю Євгену Хачеріді, який зараз виступає за грецький ПАОК. Вибувши з кваліфікації Ліги чемпіонів московський "Спартак", захисник збірної України продемонстрував синьо-жовті щитки. У росіян досі істерика. Патріотично! Так тримати, козаче!" - написав Жданов у себе в Facebook.

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Відзначимо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розбирати епізод за участю Хачеріді, не побачивши в діях футболіста жодних неправомірних дій.

Особи
Євген ХачерідіІгор Жданов
Місце
Росія
Об'єкт
ПАОК
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
За такой подвиг не грех и "героя Украины" вручить !!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдки Обозные удаляют комментарии, направленные против кацапского скота! А вот комментарий ниже - этой поганой суки с ее спамом - прекрасно себя чувствует на сайте! Дебилы из Обоза - вы превращаетесь в помойку. Я вам это постоянно говорю! Вам не стыдно?
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