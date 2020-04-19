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19 квітня • оновлено в 16:06
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Хачеріді вирішили вигнати з "Динамо" Брест після удару суперника в чемпіонаті Білорусі

4.4т
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Футбольний клуб "Динамо" Брест припинить співпрацю з українським захисником Євгеном Хачеріді через його неналежну поведінку в матчі 5-го туру з "Вітебськом".

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

кадр з відео

На 85-й хвилині 32-річний Євген в своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою.

Як повідомляє Betnews365 з посиланням на свої джерела, після цього інциденту керівництво "Динамо" Брест розірве контракт з українцем, також центральному захиснику доведеться заплатити пристойний штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хачеріді після гри в підтрибунному приміщенні в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова і намагався його вдарити.

Рефері в протоколі зафіксував всі подробиці неподобства українського футболіста, Євгену загрожує дискваліфікація мінімум на п'ять матчів чемпіонату Білорусі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Євген Хачеріді
Місце
Білорусь
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