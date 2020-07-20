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Хачеріді вилікувався від коронавірусу та розповів, як протікала хвороба

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,0 т.
Євген Хачеріді вилікувався від коронавируса

Євген Хачеріді вилікувався від коронавируса. ФК "Динамо" Брест

Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді вилікувався від коронавірусу і зможе приступити до тренувань в загальній групі у понеділок, 20 липня.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, хвороба у футболіста протікала в безсимптомній формі. Зараз він почуває себе відмінно й готовий приєднатися до команди.

Відзначимо, що інші українці з брестського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Нойок вже також можуть тренуватися.

Через спалах коронавірусу в команді Федерація футболу Білорусі (АБФФ) перенесла два її матчі в чемпіонаті – проти "Славії-Мозир" і "Слуцька". Після 16 зіграних поєдинків "Динамо" посідає восьме місце в таблиці і відстає від БАТЕ і "Шахтаря" з Солігорська на вісім очок, але має два матчі в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський розповів, як у нього протікав коронавірус.

БілорусьКоронавірусДинамо БрестЄвген Хачеріді
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