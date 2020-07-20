Хачеріді вилікувався від коронавірусу та розповів, як протікала хвороба

Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді вилікувався від коронавірусу і зможе приступити до тренувань в загальній групі у понеділок, 20 липня.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, хвороба у футболіста протікала в безсимптомній формі. Зараз він почуває себе відмінно й готовий приєднатися до команди.

Відзначимо, що інші українці з брестського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Нойок вже також можуть тренуватися.

Через спалах коронавірусу в команді Федерація футболу Білорусі (АБФФ) перенесла два її матчі в чемпіонаті – проти "Славії-Мозир" і "Слуцька". Після 16 зіграних поєдинків "Динамо" посідає восьме місце в таблиці і відстає від БАТЕ і "Шахтаря" з Солігорська на вісім очок, але має два матчі в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський розповів, як у нього протікав коронавірус.