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Хачеріді розповів, як показав прапор України у РФ: спортивні підсумки 17 червня

1.2тЧитати матеріал російською

Знаменитий російський боксер Дмитро Кудряшов зазнав поразки кривавим нокаутом, а екс-футболіст "Динамо" Євген Хачеріді розповів, як показав російським фанатам прапор України на матчі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 17 червня.

Крім того, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зробив різку заяву про бій українця. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Особи
Євген ХачерідіФранческо ТоттіВасиль Ломаченко
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Украинский народ - родной и братский народ для России. И можете показывать украинский флаг в России хоть 24 часа в сутки, никто возражать не будет! Слава Добру, Любви, Справедливости и Дружбе!
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