Хачеріді розповів, як показав прапор України у РФ: спортивні підсумки 17 червня

Знаменитий російський боксер Дмитро Кудряшов зазнав поразки кривавим нокаутом, а екс-футболіст "Динамо" Євген Хачеріді розповів, як показав російським фанатам прапор України на матчі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 17 червня.

Крім того, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зробив різку заяву про бій українця. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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