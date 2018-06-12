Хачеріді провів таємну зустріч зі скандальним мільярдером

Грецькі журналісти застукали гравця збірної України Євгена Хачеріді, коли він виходив з розкішного готелю "Македонія Палас" в Салоніках. Як стало відомо, там екс-футболіст київського "Динамо" провів двогодинні конфіденційні переговори з власником ПАОКа, скандальним мільярдером Іваном Саввіді.

Після зустрічі з босом команди на тренувальній базі клубу Хачеріді пройшов медичні тести і в супроводі спортивного директора клубу Любоша Міхела футболіст відвідав домашній стадіон "Тумба", де грає ПАОК, пише zbirna.com з посиланням на sdna.gr. Приємний день Євген закінчив вечерею в одному з місцевих ресторанів.

Sdna.gr

Нагадаємо, Хачеріді погодив умови дворічного контракту з грецьким ПАОКом. За даними ЗМІ, в грецькому клубі Євген буде заробляти півтора мільйона євро в рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський "Хетафе" оголосив про перехід захисника київського "Динамо".