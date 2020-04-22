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22 квітня • оновлено в 23:49
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Хачеріді покарають за червону картку в чемпіонаті Білорусі

1.3т
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Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді за удар суперника і отриману червону картку в матчі проти "Вітебська" може втратити половину зарплати, повідомляє "Футбол ".

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

кадр з відео

За інформацією видання, футболіст заробляє 20 тисяч доларів на місяць. Також 32-річний центрбек отримує бонуси за зіграні матчі, чемпіонство, Кубок, а також вихід в груповий турнір єврокубків.

Перед підписанням контракту брестський клуб вивчав всі етапи кар'єри українця, який відомий своїм нестриманим характером, неодноразово отримуючи червоні картки. Саме тому брестське "Динамо" прописало в контракті і штрафи за недисципліновану поведінку.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Місце
Білорусь
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