Хачеріді покарають за червону картку в чемпіонаті Білорусі

Український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді за удар суперника і отриману червону картку в матчі проти "Вітебська" може втратити половину зарплати, повідомляє "Футбол ".

Євген Хачеріді кадр з відео

За інформацією видання, футболіст заробляє 20 тисяч доларів на місяць. Також 32-річний центрбек отримує бонуси за зіграні матчі, чемпіонство, Кубок, а також вихід в груповий турнір єврокубків.

Перед підписанням контракту брестський клуб вивчав всі етапи кар'єри українця, який відомий своїм нестриманим характером, неодноразово отримуючи червоні картки. Саме тому брестське "Динамо" прописало в контракті і штрафи за недисципліновану поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 квітня після матчу 5-го туру з "Вітебськом" і отриманої червоної картки, Євген Хачеріді та масажист команди Сергій Лапицкий вступили в конфлікт з суддями

20 квітня з'явилася інформація, що футбольний клуб "Динамо" Брест припинить співпрацю з Євгеном

Наступного дня пресслужба команди з Бреста дала офіційний коментар.

21 квітня Хачеріді вперше прокоментував конфлікт в Білорусі і жорстко розкритикував рефері

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