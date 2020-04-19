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19 квітня • оновлено в 11:41
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Хачеріді напав на арбітра після матчу чемпіонату Білорусі

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Український захисник "Динамо" Брест Євген Хачеріді і масажист команди Сергій Лапицкий вступили в конфлікт з суддями після матчу 5-го туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

ФК ПАОК

Як повідомляє "Прессбол", Лапицкий ображав суддівську бригаду нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. Хачеріді в підтрибунному приміщенні в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова і намагався його вдарити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Вітебськ" - "Динамо" Брест футболіст збірної України отримав пряму червону картку. На 85-й хвилині 32-річний Євген в своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Тег
Динамо Брест
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