Хачеріді: легко зміг би зараз грати в "основі" "Динамо"

Ексзахисник київського "Динамо" Євген Хачеріді, який зараз виступає в чемпіонаті Білорусі, заявив, що легко зміг би грати в нинішньому основному складі команди, і зізнався, що сумує за часом виступів в клубі.

"Легко! За умови, що пройшов би збори та піднабрав "фізики". Є внутрішнє відчуття, що спокійно міг би грати в "Динамо". Чесно? Дуже сильно сумую! Багато чого згадую. Хороші часи були. Навіть у погані роки з Блохіним. Коли є час – дивлюся матчі!" – розповів Хачеріді в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому.

Хачеріді заявив про бажання повернутися в "Динамо" Facebook Валерія Пригорницького

Нагадаємо, що український захисник виступав за "Динамо" з 2008 по 2018 рік. За київський клуб він провів 237 матчів, забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. З командою він виграв три чемпіонати України, два Кубка і три Суперкубка країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екслегіонер "Динамо" Горан Попов розповів, як легенда команди Олександр Шовковський вдарив Євгена Хачеріді в роздягальні.